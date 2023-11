Insolvenz-Verfahren bei Warenhauskette Kartellamt genehmigt erste Real-Übernahmen – warum Saar-Beschäftigte weiter bangen

Bexbach/Saarlouis/Mönchengladbach/Köln · Das Bundeskartellamt in Bonn stimmt dem Antrag der Handelskette Rewe in Köln zu, 15 Filialen der insolventen Marke Real zu übernehmen. Doch was bedeutet dies für die Standorte im Saarland?

02.11.2023, 08:28 Uhr

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Vor zwei Wochen hat Rewe beim Kartellamt beantragt, 15 Real-Filialen zu übernehmen. Jetzt entschied die Behörde: Es gibt keine Bedenken hinsichtlich einer marktbeherrschenden Stellung, sollte der Konzern aus Köln den Zuschlag erhalten. Doch was bedeutet das für die Standorte im Saarland?