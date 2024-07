Schutzschirmverfahren Möbel- und Deko-Händler Depot beantragt Insolvenz – auch Filialen im Saarland auf dem Prüfstand

Wie das Handelsblatt schreibt, wurde das Insolvenzverfahren wegen drohender Zahlungsunfähigkeit eingeleitet. Bis September wolle man „Klarheit über die zukünftige Aufstellung“ schaffen – also auch über die Zukunft der mehr als 300 Filialen und 4400 Beschäftigten in Deutschland. Darum werde nun jedes einzelne Geschäft der Kette auf seine Zukunftsfähigkeit geprüft. Im März hieß es noch, dass nur 90 Filialen auf dem Prüfstand stünden, bei denen der Mietvertrag auslaufe. Nun sind also definitiv auch die sechs Filialen im Saarland potenziell betroffen.