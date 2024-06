Regionaler Leitartikel Aus viel Klein-Klein etwas Großes machen

Die Ausstellung Make-it.Saarland, die der Organisator East Side Fab als „Festival für Maker (Macher), Tüftler, Bastler und Kreative ab dem Grundschulalter“ beschreibt, ist dabei, sich zu einer festen Größe im saarländischen Veranstaltungskalender zu etablieren. Zurecht, denn sie befriedigt Neugier und Wissensdrang junger Menschen so, dass sie Lust auf Tüfteln und Technik bekommen. Dieser Wissensdrang ist es, den wir in diesem Land dringend brauchen. Denn die heutige Schülergeneration ist nicht dümmer als andere vor ihr. Doch ihr wird am Ende ein denkbar schlechtes Zeugnis ausgestellt. Rund 50 000 Jugendliche verlassen in Deutschland die Schule ohne Abschluss. Im Saarland sind es fast 550, doch erschreckend ist, dass hierzulande ihre Quote von 4,8 im Jahr 2011 auf zuletzt 6,6 Prozent gestiegen ist, so eine Bertelsmann-Studie. Außerdem bleibt jeder Fünfte in der Altersgruppe der 20- bis 35-Jährigen ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Auf der anderen Seite entwickelt sich der Fachkräftemangel zur größten Wachstumsbremse.