Regionaler Leitartikel Politik als Beruhigungspille

Politiker müssen immer auch Stimmungsmacher sein. Meist geht’s darum, Stimmungen zum Positiven zu drehen. Gegenwind bekommt man sowieso. Selbst wenn man wie Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) in Überherrn mit froher Kunde unterwegs ist. Die Ansiedlung von SVolt soll dem Saarland bis zu 2000 Jobs bringen, noch dazu gelten die als vergleichsweise zukunftssicher. Wo parallel dazu bei Ford Saarlouis die Lichter ausgehen. Mit was könnte ein Wirtschaftsminister, eine Landesregierung in einem krisengeschüttelten Land eigentlich noch mehr punkten?