Teil der Reihe „Gründerwissen“ : IHK Saar gibt heute Tipps für Gründer

Saarbrücken Die saarländische Industrie- und Handelskammer (IHK) bietet heute einen Informationsabend rund um den Weg in die Selbstständigkeit an. Der Saarbrücker Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Alexander Kuntz berichtet von seinen eigenen Erfahrungen als Gründer.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in Raum 3 des IHK-Gebäudes in der Franz-Josef-Röder-Str. 9 in Saarbrücken. Der Eintritt ist frei.