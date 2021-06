Trendwende oder kurze Pause? : Die Inflation im Saarland ist leicht gesunken

Saarbrücken/Wiesbaden Erstmals seit fünf Monaten ist die Teuerungsrate in Bund und Land zurückgegangen. Experten rechnen jedoch nur mit einer „kurzen Verschnaufpause“.

Auch deutschlandweit hat sich der Preisauftrieb nach fünf Anstiegen in Folge etwas verlangsamt. Die Verbraucherpreise lagen im Juni um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im Mai hatte die Teuerung mit 2,5 Prozent noch den höchsten Stand seit fast zehn Jahren erreicht. Ökonomen sehen in den Juni-Werten allerdings nur eine Pause auf dem weiteren Weg nach oben. „In den kommenden Monaten wird die Inflationsrate noch einmal spürbar zulegen und gegen Ende des Jahres fast vier Prozent betragen“, erwartet Commerzbank-Volkswirt Marco Wagner. DZ Bank-Ökonom Michael Holstein sprach von einer „kurzen Verschnaufpause“.

Im Saarland haben im Juni insbesondere steigende Preise bei Mineralölprodukten die Inflation angeheizt und damit die mit Abstand stärksten Belastungen für die Verbraucherbudgets mit sich gebracht. Während bei den Kraftstoffen wie Diesel, Benzin und Erdgas im Vormonatsvergleich ein leichter Preisrückgang um 0,8 Prozent verzeichnet werden konnte, stiegen die Heizölpreise mit 4,4 Prozent weiter kräftig an. Sie lagen damit um 39,2 Prozent höher als vor einem Jahr. An den Tankstellen betrug der Preisanstieg 24,3 Prozent. Energie verteuerte sich innerhalb eines Jahres um 3,8 Prozent. Elektrizität und Gas sind dabei im Schnitt um 2,2 beziehungsweise 4,1 Prozent teurer geworden, die Preise für Fernwärme und feste Brennstoffe wie Brennholz oder Holzpellets sind um vier beziehungsweise 4,2 Prozent gesunken.

Für ganz Deutschland betrachtet wird die Inflation ebenso wie im Saarland vor allem vom Anstieg der Energiepreise beeinflusst, die gegenüber Juni 2020 um 9,4 Prozent zulegten. Mit der Konjunkturerholung steigt weltweit auch die Nachfrage nach Rohöl, das treibt den Preis nach oben. Zudem ist seit Anfang 2021 in Deutschland eine Abgabe von 25 Euro je Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid (CO 2 ) fällig, das beim Verbrennen von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht.

Nach zeitweise negativen Inflationsraten in der zweiten Jahreshälfte 2020 hat die Teuerung in Deutschland seit Beginn des laufenden Jahres angezogen. Im März hatte die Rate bei 1,7 Prozent gelegen, im April waren es zwei Prozent und im Mai 2,5 Prozent. Dabei spielt auch eine Rolle, dass die in der Corona-Krise für ein halbes Jahr gesenkte Mehrwertsteuer seit Januar wieder auf ihrem alten Niveau liegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig für den gesamten Euroraum eine Jahresteuerungsrate von knapp unter zwei Prozent an.