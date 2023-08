Schulmaterialien durch Inflation teurer geworden Eltern im Saarland müssen vor dem Schulstart tiefer in die Tasche greifen

Überdurchschnittlich gestiegen sind im August die Energiepreise – und zwar um 10,8 Prozent – es zeigten sich aber Unterschiede bei der Betrachtung einzelner Energieträger: So verteuerte sich Gas im Saarland um knapp acht Prozent, Strom um mehr als 18 Prozent. Heizöl dagegen verbilligte sich gegenüber dem Vorjahr um knapp ein Drittel. Auch Fernwärme kostete knapp 19 Prozent weniger als im August 2022. Kaum veränderten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat die Kraftstoffpreise (plus 0,5 Prozent) und der Preis für Brennholz (plus 0,1 Prozent).