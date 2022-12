Abgekoppelt vom Wachstumsmotor Deutschland : Industrie- und Handelskammer sorgt sich um Standort Saarland

Saarbrücken Die saarländische Wirtschaft sei längst abgekoppelt vom Wachstumsmotor Deutschland, warnt die IHK. Die Landesregierung müsse entschlossen gegensteuern.

Die saarländische Industrie- und Handelskammer (IHK) befürchtet, dass das Saarland von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland mehr und mehr abgehängt wird. Seit der Jahrtausendwende sei das Wachstum noch nicht einmal ein Drittel so hoch wie im Bundesschnitt, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Thomé und warnt: Ohne eine überdurchschnittlich starke und dauerhafte Wachstumsphase drohe das Saarland in der Einkommensentwicklung und damit letztlich auch beim Steueraufkommen gegenüber dem Bund immer weiter zurückzufallen. Eine bessere konjunkturelle Entwicklung sei allerdings noch nicht in Sicht.