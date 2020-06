Kostenpflichtiger Inhalt: Automatisierte Fabrik in St. Ingbert : Wo Industrie 4.0 im Saarland gelebt wird

Geschäftsführer Stefan Kempf zeigt Zerspanungswerkzeuge bei der Norbert Kempf CNC-Technik. Rechts ein Roboter, der sie zu den Maschinen bringt . Foto: Iris Maria Maurer

St. Ingbert Norbert Kempf CNC-Technik baut in St. Ingbert zwar klassische Metallteile. Allerdings werden sie nicht von Menschen, sondern von Robotern gefertigt.

Über den Begriff Industrie 4.0, der Fabrikplaner seit Jahren beschäftigt, kann Stefan Kempf nur milde lächeln. Was landläufig unter dem Schlagwort verstanden wird, also die Vernetzung der Fertigungsmaschinen und die Aufteilung der Arbeit zwischen Mitarbeiter und Roboter, hat der geschäftsführende Gesellschafter des St. Ingberter Unternehmens Norbert Kempf CNC-Technik in St. Ingbert schon längst umgesetzt. Aus den Produktionshallen des Mittelständlers, der rund 100 Mitarbeiter beschäftigt, sind Roboter nicht mehr wegzudenken.

Kempf fertigt aus Metall-Rohlingen Komponenten und Baugruppen, die vorrangig im Maschinenbau, der Automobilindustrie und in Baumaschinen zum Einsatz kommen. Dies geschieht mit einer Vielzahl von CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren und Drehmaschinen, mit denen die Produkte auf die vom Kunden gewünschte Spezifikation gebracht werden – klassische Metallbearbeitung: bohren, schleifen, fräsen und drehen.

Der Clou bei Kempf ist, dass er die Fertigung vollständig automatisiert hat. Roboter versorgen die Bearbeitungszentren mit allem, was zur Produktion des Auftrags benötigt wird. Die Lagerroboter greifen sich selbstständig die passenden Werkzeuge aus einem zentralen Werkzeugspeicher und stellen diese für weitere Transporte bereit. Danach übernimmt ein Portalroboter das Werkzeug von seinem stählernen Kollegen und beliefert die für die Fertigung geplante Bearbeitungsmaschine. Jedes Werkzeug ist mit einem Funkchip ausgestattet. Damit wird es eindeutig identifiziert und an die richtige Stelle gebracht.

„Da jede Maschine auf alle Werkzeuge zugreifen kann, kann auch jedes Bauteil auf jedem Bearbeitungszentrum gefertigt werden“, sagt Kempf. „Das verringert Durchlaufzeiten und macht Liefertermine sicher planbar.“ Die Roboter seien darauf programmiert, jene Zentren anzusteuern, die gerade verfügbar sind oder an denen der zuletzt eingegebene Auftrag zu seinem Ende kommt. „Damit wird sichergestellt, dass alle vorhandenen Ressourcen optimal genutzt werden und keine Bearbeitungskapazität verschwendet wird“, so Stefan Kempf. „Mit unserem Fertigungskonzept ist es uns gelungen, das Umrüsten der Maschinen vollkommen zu automatisieren. Dadurch sind wir in der Lage, unseren Kunden losgrößenunabhängige Preise anzubieten. Egal ob zehn oder 1000 Stück gefertigt werden, der Teilepreis bleibt immer der gleiche.“

Insgesamt sind in dem zentralen Werkzeugspeicher 4000 verschiedene Werkzeuge einsortiert, auf die die Roboter zurückgreifen können. Darüber hinaus verfügt jedes Bearbeitungszentrum noch über ein eigenes Magazin mit etwa 60 Werkzeugen. Somit stehen insgesamt 5000 Lagerplätze zur Verfügung. Doch die Roboter transportieren nicht nur selbsttätig die Werkzeuge zu den Bearbeitungsmaschinen. Auch die zu bearbeitenden Bauteile werden mit Hilfe von Maschinenpaletten, automatisiert zur Fertigung gebracht.

Insgesamt sind 18 000 verschiedene Bauteile und Prototypen bei Kempf CNC-Technik gespeichert – alles, was bisher hergestellt wurde. Kommen neue Produkte hinzu, übermitteln die Kunden sie als Zeichnung und 3-D-Computerdarstellung. Mit Hilfe diese Daten wird dann der Produktionsprozess geplant. „Die komplette Fertigung wird als digitaler Zwilling simuliert“, sagt Kempf. Zu den Kunden gehören Bosch, ZF, Hydac und Festo.

Das Unternehmen wurde vor 50 Jahren von Norbert Kempf, dem Vater des heutigen Firmeninhabers, als kleiner Dreherei-Betrieb gegründet. Stefan Kempf kam 1990 ins Unternehmen. Er wollte expandieren, merkte aber schnell, dass es nicht reichte, nur zusätzliche Dreh- und Bearbeitungsmaschinen zu kaufen. „Das ging auf Kosten der Produktivität, da immer mehr Zeit aufgewendet werden musste, um die Maschinen nach jedem Auftrag umzurüsten“, erinnert er sich. Er analysierte mit seinem Team die Bearbeitungsprozesse und kam zu dem Schluss, „dass uns künftig nur eine konsequente Automatisierung weiterbringt“. Das erste Flexible Fertigungssystem (FFS), das seine Ansprüche erfüllte, hat er 2003 gekauft, das bisher letzte im vergangenen Jahr. Dazu musste eine neue Halle errichtet werden, die mit der alten über eine umgebaute Brücke verbunden ist, über die die Transport-Roboter flitzen. In den vergangenen zehn Jahren „wurde in zweistelliger Millionenhöhe in das Unternehmen investiert“, sagt Kempf.