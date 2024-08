Sommerferien im Saarland vorbei In dieser Sache sind Saarländer nach dem Urlaub bundesweit die Nummer 1

In Gedanken ist man noch am Strand an der Côte d’Azur, am Bergsee in der Pfalz, beim Wandern in den Alpen oder am Bostalsee im Saarland. Doch nach dem Urlaub können einem am ersten Arbeitstag einige Dinge die gute Laune sofort verhageln. Dazu gehören: ein voller E-Mail-Posteingang, aufgestaute Aufgaben und ein proppevoller Terminkalender sowie Stress durch anstehende Projekte.