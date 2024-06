Investitionschancen in 400 deutschen Regionen im Vergleich Wo lohnt sich der Kauf von Immobilien? Region im Saarland in den Top 3 in Deutschland

Das Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat in einer neuen Analyse aus allen 400 deutschen Regionen die 34 Gebiete herausgefiltert, die aktuell am attraktivsten für Kaufinteressierte von Immobilien sind. „Vier Großstädte, vier Mittelstädte und 26 Landkreise in elf Bundesländern hatten 2023 vergleichsweise moderate Vervielfältiger von unter 25 und versprechen zugleich reale Preissteigerungen der Eigentumswohnungen bis 2035“, hieß es. Mehr als die Hälfte davon befindet sich laut HWWI in der südlichen Hälfte Deutschlands – mit sechs Regionen aus Rheinland-Pfalz, vier in Baden-Württemberg, drei in Hessen, zwei im Saarland und nur einer in Bayern. 15 Gebiete liegen im nordwestlichen Teil und drei im Nordosten. Die Daten der neuen Analyse liegen der Saarbrücker Zeitung vor.