Verband fordert Rettungsschirm : Viele Dorf-Gaststätten im Saarland gefährdet

Ausgezapft: Wenn es so weitergeht, könnte 2034 die letzte Dorfkneipe in Deutschland den Hahn endgültig zudrehen.

Saarbrücken/Berlin Saar-Wirte fordern Geld und weniger Bürokratie, um das Sterben der Wirtshäuser auf dem Land zu stoppen.

(ulb/has) Angesichts einer neuen Studie über ein deutschlandweites Sterben von Dorf-Kneipen hat der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) einen „Rettungsschirm“ für Wirtshäuser im Saarland gefordert. Deren Zahl gehe auch hierzulande massiv zurück, sagte am Freitag Saar-Dehoga-Geschäftsführer Frank Hohrath unserer Zeitung. Dies mindere auch die Attraktivität des ländlichen Raumes. Er forderte im Saarland finanzielle Hilfen, um etwa die Brandschutzauflagen erfüllen zu können. Eine solche Hilfe gibt es bereits in Bayern, wo auch Erweiterungen und Sanierungen vom Land mit 20 Prozent unterstützt werden.

Deutschlandweit droht nach einer Studie, die der SZ vorliegt, das Ende des letzten Dorfwirtshauses binnen 15 Jahren. Das prognostiziert der Bundesverband der Regionalbewegungen (BVB) angesichts der aktuellen Entwicklung. Demnach gab es 1998 noch über 53 000 Schankwirtschaften bundesweit, 2017 waren es nur noch rund 30 100. Lasse sich die Entwicklung nicht stoppen, werde das letzte Wirtshaus im Jahr 2034 den Zapfhahn umdrehen, sagte Verbandschef Heiner Sindel. Der Verband vertritt über 300 Unternehmen und Regionalvermarktungsinitiativen. Am 18. September will er in Berlin gegen das Aussterben der Nahversorger demonstrieren.