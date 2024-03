Weniger als 100 neue Patentanmeldungen Saarland landet bei neuen Patenten auf dem letzten Platz

Dabei fehlt es den Saarländern wohl nicht an Erfindergeist. Die patentstärksten Unternehmen wie Bosch, 2023 bundesweit auf Rang 1 mit 4160 Anmeldungen, ZF (Platz 5 mit 1309 Anmeldungen) sowie Ford und Schaeffler (Plätze 6 und 7) haben Werke hierzulande, melden ihre Patente in der Regel allerdings an ihren Hauptsitzen an, wie Jörg Schlimmer, Leiter des Patent- und Markenzentrums Saar, erläutert. Die meisten neuen Patente im Saarland stammen aus den Bereichen „Maschinenelemente“ (15), „Chemische Verfahrenstechnik“ (13) und „Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie“ (10).