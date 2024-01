SZ-Interview Stefan Rauber und Jörg Disteldorf „Im Saarland ist kein Platz für Fremdenfeindlichkeit“

RAUBER In dem Saarland, in dem ich gerne lebe, ist kein Platz für Fremdenfeindlichkeit. Für mich ist diese Region weltoffen, genauso wie unsere Unternehmen Saarstahl und Dillinger. Bei uns arbeiten Menschen aus der ganzen Welt, die ihre Ideen einbringen. Und wir legen größten Wert auf Wertschätzung, Toleranz und die Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, nicht nur in der Stahlindustrie, sondern in allen Branchen. Denken Sie doch nur an unser jüngstes Projekt, den grünen Stahl. Das machen wir doch ganz bewusst in Europa, zusammen mit vielen Menschen verschiedenster Nationalitäten. Die wollen daran mitwirken, weil sie das spannend finden und zugleich ganz selbstverständlich Teil der Region sein wollen. Sie werden uns beim Bau der Anlagen und der Inbetriebnahme unterstützen. Und das lassen wir uns von politischen Kräften wie der AFD, in der viele Anhänger rechtsextremer Ideen versammelt sind, nicht kaputtmachen.