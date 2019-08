Geldhäuser dünnen Filialnetz aus : Im Saarland gibt es immer weniger Sparkassen- und Volksbank-Filialen

Saarbrücken Seit 2014 haben die Geldinstitute im Saarland jede vierte Geschäftsstelle geschlossen. Für die Verbraucherzentrale ist das eine bedenkliche Entwicklung.

In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Sparkassen und Volksbanken im Saarland deutlich geschrumpft. Fast ein Viertel der Filialen sind weggefallen. Insgesamt mehr als 90. Aus Sicht der Geldinstitute war das ein logischer Schritt. Sie begründen ihn mit Kosteneinsparungen und der Zunahme von Online-Banking. Die Verbraucherzentrale des Saarlandes bezeichnet das Filialsterben dagegen als „grundsätzlich bedenklich, gerade im ländlichen Raum“. Denn auch dort seien die Menschen darauf angewiesen, dass die nächste Bankfiliale möglichst in der Nähe sei, sagt Thomas Beutler, Finanzexperte der Verbraucherzentrale.

2014 gab es bei den Sparkassen noch 240 mit Mitarbeitern besetzte Geschäftsstellen. Nach den jüngsten Zahlen vom vorigen Jahr sind es nur noch 185. Bei den Volksbanken im Saarland ist eine ähnliche Entwicklung zu verzeichnen: Mehr als 150 Filialen waren es vor fünf Jahren, heute sind es 113. Wie viele Geschäftsstellen seit 2014 tatsächlich aufgegeben wurden, lässt sich nach Angaben der Bank 1 Saar und der Vereinigten Volksbank (VVB) Saarlouis-Losheim-Sulzbach jedoch nicht mehr ganz genau sagen, weil es in dem Zeitraum mehrere Fusionen gab. So ist die heutige VVB Saarlouis-Losheim-Sulzbach in den vergangenen fünf Jahren aus fünf eigenständigen Volksbanken entstanden. Die Bank 1 Saar fusionierte jüngst mit der Volksbank St. Wendeler Land.