Vergleich zu 2021 : Im Saarland gibt es deutlich weniger Privatinsolvenzen

Im Saarland mussten deutlich weniger Menschen Privatinsolvenz anmelden als im Jahr zuvor. Doch der positive Trend könnte durch die Energiekrise und Inflation gestoppt werden.

Crif-Deutschland-Geschäftsführer Frank Schlein hält wegen steigender Kosten eine Verschuldungswelle in Deutschland für möglich. Auf Dauer führe weniger Einkommen erst in die Überschuldung und dann möglicherweise in die Privatinsolvenz. Die finanzielle Situation vieler Menschen bleibe durch die steigenden Miet- und Energiepreise angespannt. „Gerade für finanz- und einkommensschwache Haushalte wird sich die finanzielle Lage zuspitzen – auch weil die finanziellen Reserven durch Einbußen in der Corona-Pandemie aufgebraucht worden sind“, erläuterte Schlein.