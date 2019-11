Selbstständigkeit : Infotage für Gründer in Saarbrücken

Saarbrücken Die IHK Saarland veranstaltet Infotage für Existenzgründer, die sich in der gewerblichen Wirtschaft selbstständig machen wollen. Der nächste Termin ist am Dienstag, 26. November von 14 Uhr bis 18.30 Uhr in der IHK Saarland, (Franz-Josef-Röder-Str.

9) in Saarbrücken. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Die Teilnahme kostet zehn Euro.