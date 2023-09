IHK und AGV Bau zum Krisen-Gipfel Saar-Wirtschaft sieht „Schockstarre“ am Bau und fordert einen „Wumms“

Im Vorfeld des Wohnungsbaugipfels von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) am Montag, 25. September, in Berlin haben IHK Saarland und AGV Bau Saar deutliche Impulse für die Bauwirtschaft gefordert. AGV Bau-Hauptgeschäftsführer Christian Ullrich forderte einen „Bau-Wumms“. Bauwillige und Baubranche brauchten dringend bessere Baubedingungen, so IHK und AGV Bau, etwa eine Absenkung der Grunderwerbsteuer. Die Verbände forderten auch weniger Normen und eine bessere Wohnungseigentumsförderung.