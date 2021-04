Blitzumfrage der IHK : Firmen testen im Saarland mehr als im Bund

Saarbrücken Viele Saar-Betriebe böten bereits Tests an, sagt die IHK. Einer Testpflicht stehen sie und die Handwerkskammer kritisch gegenüber.

Im Saarland bieten deutlich mehr Arbeitgeber Corona-Tests an als im übrigen Bundesgebiet. Das geht aus einer aktuellen Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) des Saarlandes hervor, an der sich 145 Firmen mit zusammen 41 500 Mitarbeitern beteiligt haben.

Demnach können sich 82 Prozent der saarländischen Beschäftigten, deren Betriebe an der Umfrage teilgenommenen haben, bereits testen lassen. 39 Prozent der befragten Unternehmen bieten Tests an, weitere 23 Prozent wollen dies in der Zukunft tun. Laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag haben bundesweit 19 Prozent der Unternehmen angegeben, ihre Belegschaft zu testen. Weitere 28 Prozent planen, in Kürze mit dem Testen zu beginnen.