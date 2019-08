Neue Umfrage : Saar-Industrie schraubt Erwartungen runter

Saarbrücken Vor allem die Lage der Autobranche macht der Saar-Wirtschaft zu schaffen, zeigt die neue Konjunkturumfrage.

(ts/dpa) Die Unternehmen im Saarland erwarten in nächster Zeit keine Verbesserung der Konjunktur. Krisensignale kommen vor allem aus der Industrie. Im August haben die Industriebetriebe ihre Erwartungen für die kommenden Monate noch mal nach unten korrigiert, berichtete am Montag die saarländische Industrie- und Handelskammer (IHK) mit Verweis auf ihre neueste Umfrage bei rund 300 Unternehmen. Vor allem leide die Stahlindustrie unter der angespannten Lage im Automobilbau. Insgesamt bewegten sich in den Industriebetrieben die Auftragseingänge und Umsätze um bis zu 20 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Rund laufen die Geschäfte nach Einschätzung der IHK nur noch in der Keramikindustrie sowie in der Medizin-, Mess- und Regeltechnik.