IHK-Umfrage : Saar-Wirtschaft blickt optimistischer nach vorn

Saarbrücken Allen Hiobsbotschaften in der Industrie zum Trotz: Laut IHK haben sich die Zukunftsaussichten der Saar-Unternehmen zum Jahresende verbessert.

Trotz der Krise in der Stahl- und Automobilindustrie blickt die Saar-Wirtschaft wieder etwas optimistischer in die Zukunft. „Die Konjunktur an der Saar hat sich zum Jahresende stabilisiert“, heißt es in einer Mitteilung der Industrie- und Handelskammer (IHK). Diese Einschätzung beruht auf einer Umfrage unter 300 Unternehmen.