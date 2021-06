IHK-Umfrage : Investitionsbereitschaft im Saarland zieht deutlich an

40 Prozent der von der Industrie- und Handelskammer befragten Unternehmen wollen mehr investieren.

Zwar sind die Investitionspläne laut IHK in den konsumnahen Branchen nach wie vor überwiegend verhalten, jedoch die Investitionsneigung in den für das Wachstum an der Saar so wichtigen Industriebranchen sowie in der IT-Wirtschaft sei angesichts voller Auftragsbücher wieder expansiv. „Die Investitionsbereitschaft der Saarwirtschaft zieht deutlich an. Mit Produkt- und Prozessinnovationen versuchen viele Unternehmen neue Marktanteile zu gewinnen. Das zieht vielfach Kapazitätsausweitungen nach sich“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Thomé. Die weiterhin günstigen Finanzierungskonditionen stimmen ihn zuversichtlich, dass die Unternehmen nun wieder aus eigener Kraft durchstarten. Dämpfend wirken Thomé zufolge dagegen die Personalengpässe bei Ingenieuren, IT-Spezialisten und technischen Fachkräften sowie die im Bundesvergleich höheren Standortkosten. „Um eine noch stärkere Dynamik der nun dringend benötigten privaten Investitionen zu generieren, braucht es neben einer Anwerbestrategie für Fachkräfte vor allem ein Standortaufwertungsprogramm mit mehr öffentlichen Leitinvestitionen, bedarfsgerechten Förderprogrammen und mehr Tempo bei Planungs- und Genehmigungsverfahren.“