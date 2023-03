Industriestandort in Gefahr? Saar-IHK warnt: Deutschland und das Saarland verlieren den Anschluss

Hans-Ulrich Koch steht an der Spitze eines Familien-Unternehmens, das sich auch international längst einen Namen gemacht hat. Die Produkte der Dillinger Fabrik Gelochter Bleche sind sowohl in Deutschland als auch in Europa bei über 200 Kunden sehr gefragt. Rund 400 Mitarbeiter am Stammsitz Dillingen und weiteren Standorten in Holland sowie Bulgarien erwirtschaften mit ihrer Arbeit rund 70 Millionen Umsatz. So sichern sie zugleich den Erfolg des Unternehmens und Arbeitsplätze.