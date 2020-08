IHK-Lageindikator zum zweiten Mal in Folge gestiegen : Saar-Wirtschaft auf Erholungskurs

In den Schlüsselbranchen der saarländischen Wirtschaft, wie etwa im Fahrzeug- und Maschinenbau, ist die Lage einer IHK-Umfrage zufolge weiterhin deutlich angespannt. Foto: dpa/Felix Kästle

Saarbrücken/München Trotz Stabilisierung rechnet die Industrie- und Handelskammer mit einem Verlust von 15 Prozent der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr.

Die saarländische Wirtschaft ist auf Erholungskurs. Zum zweiten Mal in Folge hat sich die Geschäftslage wieder aufgehellt. Der Lageindikator der Industrie- und Handelskammer (IHK) stieg um 3,2 Punkte auf minus 4,5 Zähler und hat sich damit von seinem Tiefstand im Juni (minus 9,6) deutlich erholt.

Insgesamt bewerten derzeit 22 Prozent der befragten 300 Unternehmen ihre Geschäftslage mit gut, 51 Prozent mit befriedigend und 27 Prozent mit schlecht. Auch wenn die Auslastung in einigen Branchen noch immer weit unter dem Vor-Corona-Niveau liegt, berichten rund 83 Prozent der befragten Unternehmen im Dienstleistungssektor über gute oder befriedigende Geschäfte.

In den Schlüsselbranchen der Saar-Wirtschaft – der Stahlindustrie, dem Fahrzeug- und dem Maschinenbau – ist die Lage weiterhin deutlich angespannt. Über alle Branchen ist der Umsatz der Saar-Industrie in den ersten sechs Monaten des Jahres um 24,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum eingebrochen. Das Exportgeschäft büßte 26 Prozent ein. „Die Saar-Wirtschaft steht trotz der Belebungstendenzen weiterhin vor schwierigen Zeiten“, sagt IHK-Geschäftsführer Carsten Meier. „Sorgen bereitet nach wie vor das für die exportorientierte Saar-Industrie so wichtige internationale Umfeld.“ Zwar würden der private Konsum und die Investititonsbereitschaft der Unternehmen wieder anziehen, Meiers Meinung nach dürfte das aber nicht ausreichen, um die gesamtwirtschaftlichen Folgen des Lockdowns im Frühjahr auch nur annähernd auszugleichen. „Angesichts der deutlichen Rückgänge bei Industrieumsätzen, Auftragseingängen und Exporten rechnen wir für 2020 weiterhin mit einem herben Einbruch der Wirtschaftsleistung im Saarland von rund 15 Prozent“, so der Geschäftsführer der Kammer.

In den kommenden Monaten dürfte sich die Saar-Wirtschaft weiter in schwierigem Fahrwasser bewegen. Die befragten Unternehmen bewerten ihre Aussichten für die kommenden sechs Monate ähnlich wie zuvor. Der Erwartungsindikator verharrt auf einem Minus von 7,1 Zählern. Rund drei Viertel der Unternehmen rechnen mit gleichbleibenden Geschäften, 16 Prozent mit schlechteren und nur neun Prozent mit besseren Ergebnissen. Vor allem im Fahrzeugbau sowie in der Gummi- und Kunststoffindustrie bleibt die Skepsis. Dafür sorgen die schwache Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe im ersten Halbjahr. „Das Saarland steht vor einer dreifachen Herausforderung, denn parallel zur Stabilisierung der Konjunktur müssen auch die Auswirkungen des tiefgreifenden Strukturwandels auf die Unternehmen abgefedert und die Investitionsfähigkeit der Kommunen gesichert werden“, sagt Meier. „Ohne rasche finanzielle Hilfen des Bundes wird dies nicht zu meistern sein. Mit kräftigen Strukturhilfen für Unternehmen und einem auskömmlichen kommunalen Altlasenfonds ließe sich dagegen die Zukunft sichern“, so Meier.

Ähnlich wie im Saarland hat sich die Stimmung bundesweit in den Unternehmen im August weiter aufgehellt. Das Geschäftsklima stieg im Vergleich zum Juli um 2,2 Punkte auf 92,6 Zähler, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag mitteilte. Es ist der vierte Anstieg in Folge – nach einem drastischen Einbruch in der Corona-Krise. Die Unternehmen bewerteten sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Aussicht für das nächste halbe Jahr besser.

In der Industrie, bei Dienstleistern und am Bau sind die Aussichten demnach deutlich rosiger. Im Handel war die Stimmung zwar auch besser, sie stieg aber nur leicht. Im Großhandel trübte sie sich sogar etwas ein.