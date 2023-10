Fachkräfte an der Saar Arbeitskräftemangel bedroht Zukunft des Saarlandes

Manchmal könnte Sven Keil einfach nur verzweifeln. Der Direktor des Mercure Hotels Süd in Saarbrücken findet keine Fachkräfte. Und hat schon vielerlei versucht. Doch die Hotellerie und Gastronomie habe bei der Politik, ob auf Bundes- oder Landesebene, keine Lobby, beklagt der Manager. Und sie gelte auch nicht, wie andere Branchen in Deutschland, als systemrelevant. „Das hat uns spätestens in der Corona-Zeit das Genick gebrochen“, ist Keil überzeugt. Mit der Folge, dass man nicht nur keine Fachkräfte finde, sondern schon vor und in Corona-Zeiten mit all den erzwungenen Schließungen von Unternehmen „zudem noch viele Arbeitskräfte verloren hat, die die Branche gewechselt haben und nie mehr zurück in die Hotellerie und Gastronomie gegangen sind. Die haben sich etwas anderes gesucht, mit dem sie sich auch arrangieren können“, so Keil.