Kostenpflichtiger Inhalt: Angesichts von Millionenverlusten : Saar-IHK schnallt den Gürtel enger

Auf der IHK-Vollversammlung am Montagabend wurden die Sparmaßnahmen besprochen. . Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Mit einem „harten Sparkurs“ versucht die Industrie- und Handelskammer, den jährlichen Millionendefiziten zu begegnen.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland ist dabei, die Zeit der roten Zahlen hinter sich zu lassen. „Im Jahr 2021 wollen wir wieder eine schwarze Null erreichen“, kündigte IHK-Hauptgeschäftsführer Heino Klingen am Montagabend am Rande der Vollversammlung der Kammer an. Das vergangene Jahr war mit einem Minus von knapp 2,1 Millionen Euro abgeschlossen worden. Für dieses Jahr wird jüngsten Zahlen zufolge noch mit einem Defizit von knapp 1,1 Millionen Euro gerechnet. Ursprünglich hatte die IHK für 2019 ein Finanzloch von fast 1,9 Millionen Euro in den Büchern stehen. Im kommenden Jahr soll das Defizit auf 720 000 Euro sinken.

„Wir haben uns einen harten Sparkurs verordnet“, sagt Klingen. So hätten alle Mitarbeiter auf eine tariflich vereinbarte Einmalzahlung von 27 Prozent eines Monatsentgelts verzichtet. Die Kammer-Beschäftigten werden nach dem Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie (ME) Saar bezahlt. Langfristig wirke sich zudem aus, dass die Mitarbeiter auch bei der Betriebsrente eine Absenkung akzeptiert hätten. Ihr künftiger Rentenanspruch sei um ein Drittel gekürzt worden.

Info Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Saar hat in der Vollversammlung eine Resolution verabschiedet, in der sich sich für den Erhalt der saarländischen Stahlindustrie einsetzt. Sie appelliert an die Bundesregierung, „mit einer pro-aktiven Strukturpolitik ein deutliches Zeichen für den Erhalt der hiesigen Stahlindustrie und damit für richtungsweisenden Klimaschutz zu setzen. Um den Jahrzehnte andauernden Umbauprozess einleiten zu können, benötigt die Branche jetzt zweierlei: Erstens Planungssicherheit und zweitens eine signifikante finanzielle Förderung durch den Bund.“ Zudem müsse die EU-Kommission „für Wettbewerbsgleichheit zu sorgen, damit in der EU klimafreundlich produzierter Stahl nicht von klimaschädlichem Stahl aus Drittländern verdrängt wird. Hierfür ist neben einer europäischen Investitionsförderung ein europaweiter Grenzausgleichmechanismus notwendig, der dies sicherstellt. Andernfalls wären alle Anstrengungen unserer Stahlindustrie für den Klimaschutz vergeblich.“

Doch auch bei den Sachkosten hätte sich der Sparkurs ausgewirkt – allein in diesem Jahr mit Einsparungen von 280 000 Euro. So seien allein die Bewirtungskosten nach den IHK-Veranstaltungen um 30 000 Euro gesenkt worden. Außerdem soll es neben den frei zugänglichen vermehrt kostenpflichtige Veranstaltungen geben, „wenn die Mitglieder aus den dort präsentierten Informationen einen echten Mehrwert schöpfen können“, sagte Klingen. Erste Veranstaltungen dieser Art seien gut angenommen worden. Zudem habe die Kammer erstmals auf einen Betriebsausflug verzichtet. Stattdessen gab es Gegrilltes und Getränke bei einer Betriebsfeier im IHK-Innenhof.

Bis 2022 sind Sachkosten-Einsparungen von 600 000 Euro geplant, so der IHK-Chef. Außerdem hätten mehrere ältere Mitarbeiter das Angebot angenommen, vorzeitig in Rente zu gehen. Auf Vollzeitstellen umgerechnet seien dies in diesen Jahr fünf Frauen und Männer gewesen. Bis 2022 sollen auf dieser Basis weitere 13 Leute das Unternehmen verlassen, so dass die IHK dann noch 95 Vollzeitstellen auf ihrer Entgelt-Liste hat. Ende 2018 waren es noch 113.

Auch auf der Einnahmen-Seite hat sich die Situation verbessert, seitdem in den Jahren 2017 und 2018 die Beitragssatz-Senkungen aus 2012 und 2013 aufgehoben wurden. Für 2020 werden ähnlich hohe Beitragseinnahmen wie in diesem Jahr erwartet – nämlich 13,8 Millionen Euro. Auf dem Tiefpunkt im Jahr 2015 waren es nur noch 12,2 Millionen Euro gewesen. Derzeit zahlen die mehr als 55 000 IHK-Mitgliedsunternehmen wieder 0,3 Prozent ihres Gewerbeertrags, wobei rund die Hälfte der Mitglieder von Beitragszahlungen befreit sind. An Rücklagen stehen zudem noch 7,8 Millionen Euro in den Büchern.

Trotz der immer noch angespannten Finanzlage will die IHK ihren Zuschuss zur Kampagne Saarland-Marketing („Großes entsteht immer im Kleinen“) von 620 000 Euro bis einschließlich 2022 weiter überweisen. Bis dahin hat sie sich zu dieser Zahlung gegenüber der Landesregierung verpflichtet. „Was danach kommt, wird man sehen“, sagte Klingen.

Der IHK-Chef wird diese Entwicklung allerdings aus dem Ruhestand heraus verfolgen. Der 65-Jährige will sein Amt Ende 2020 abgeben. Der Nachfolger soll in einem Rekrutierungsprozess gefunden werden, bei dem eine große Personalberatungs-Gesellschaft, die ihren Sitz außerhalb des Saarlandes hat, eingeschaltet werden soll. In der Vollversammlung wurden Teilnehmern zufolge die Agenturen Egon Zehnder (Berlin), LAB & Company (Düsseldorf) und Kienbaum Consultants (Köln) genannt. Eine dieser drei Beratungsgesellschaften soll weibliche und männliche Kandidaten finden und eine Person aussuchen, die für die Position des IHK-Hauptgeschäftsführer in Frage kommt. „Das können auch Mitarbeiter aus unserem Haus sein“, betonte Klingen. Im April soll die oder der künftige Kammerchef der Vollversammlung vorgestellt und in der vor der Sommerpause stattfindenden Versammlung bestellt werden. Die Stabübergabe ist für Ende 2020 geplant.