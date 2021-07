Neuer Runder Tisch : Saar-Wirtschaft startet Hilfsprogramm für Firmen in Not

Saar-Wirtschaft startet Hilfsprogramm für Firmen in Not

Saarbrücken Ein Beratungsprogramm soll kleinere Unternehmen im Saarland dabei unterstützen, das Corona-Tief zu überwinden. Um das Konzept dafür gibt es Streit. Die IHK wehrt sich gegen Plagiatsvorwürfe.

Wenn ein Unternehmen wegen Corona unverschuldet in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt und nach Hilfe ruft, kann es sich an die Berater der IHK und der Handwerkskammer (HWK) des Saarlandes wenden. Diese Experten analysieren seine Schwachstellen. Gibt es Engpässe bei der Liquidität? Zahlen Kunden ihre Rechnungen nicht? Wie groß ist der Einbruch bei den Aufträgen? Wenn sie auf solche und andere Fragen Antworten haben, erstellen sie ein Fortführungskonzept, falls die Firma Chancen auf einen Neustart hat. Danach werden alle, die dem Unternehmen seine Geldsorgen lindern können, an den besagten Runden Tisch geholt. Das kann die Hausbank sein, aber auch das Finanzamt, die Sozialkassen oder der Vermieter – im Grunde alle, denen die Unternehmen Geld schulden, weil das Geschäft wegen Corona weggebrochen ist. An dem Runden Tisch vereinbaren die Teilnehmer, was jeder beisteuern kann, damit die Firma Licht am Ende des Tunnels sieht und ein tragfähiges Konzept entwickelt werden kann, das ihre Existenz sichert. Wenn jemand weitere Hilfe braucht, kann er einen Unternehmensberater anheuern, der ihn dabei betreut, die vereinbarten Maßnahmen umzusetzen. Dessen Kosten werden im Rahmen des Programms „Förderung unternehmerischen Know-hows" vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) bis zu 90 Prozent übernommen, wobei die Kosten-Obergrenze bei 3000 Euro liegt.