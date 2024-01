IHK-Forum zu klimaneutralen Nutzfahrzeugen „Stress und Investitionsbedarf auf Straße, Schiene und in der Luft“

Alternative Antriebe wie Batterien oder Brennstoffzellen stehen im Nutzfahrzeug-Bereich noch ganz am Anfang. „Doch es wird Druck aufgebaut, weil die EU die CO 2 -Emissionsgrenzen beim Flottenverbrauch der Lkw-Hersteller nach und nach senkt.“ Diese Auffassung vertrat Oliver Luksic (FDP), parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, bei einem Logistikforum in Saarbrücken. Ausgerichtet wurde es von der Industrie- und Handelskammer (IHK), der Regionalgruppe Saar-Rheinland-Pfalz der Bundesvereinigung Logistik (BLV) und dem Transformationsprojekt Trasaar. Denn der „Güterverkehr wird in Deutschland bis 2050 um 46 Prozent zunehmen“, ist Luksic überzeugt. „Das bedeutet Stress und Investitionsbedarf auf der Straße, auf dem Wasser, in der Luft und auf der Schiene.“ Weitere Probleme seien der Mangel an Fahrern und Raststätten-Parkplätzen sowie die fehlende Lade-Infrastruktur für Lkw mit alternativem Antrieb. Einen Lichtblick gebe es jedoch in Richtung des umweltfreundlichen Lkw-Verkehrs, so Luksic. Ab dem zweiten Quartal dürfe in Deutschland HVO100-Diesel, der aus Restspeise-Fetten und -Ölen von Pflanzen gewonnen wird, an den Tankstellen angeboten werden. Bisher durfte HVO-Diesel nur bei Fahrzeugflotten mit eigener Versorgung getankt werden. Dieser synthetische Diesel senkt die CO2-Emissionen der Brummis um bis zu 90 Prozent.