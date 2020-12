Hoffnung auf Erholung der Industrie : Saar-IHK rechnet 2021 mit fünf Prozent Wachstum

Saarbrücken Besonders die Ausfuhren der Industrie könnten zulegen. Die Kammer erwartet aber auch einen weiteren Abbau von Arbeitsplätzen.

Nach dem tiefen Corona-Einbruch wird sich im Saarland im kommenden Jahr eine erste Erholung abzeichnen. Diese Ansicht vertreten der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) des Saarlandes, Hanno Dornseifer, und der zum Jahresende scheidende Hauptgeschäftsführer Heino Klingen. Sie erwarten für 2021 „ein Wachstum an der Saar von wenigstens fünf Prozent“, so Dornseifer. Dies allerdings unter der Voraussetzung einer erfolgreichen Bekämpfung des Virus und einer Normalisierung der Situation. „Ich bin verhalten optimistisch, dass wir aus der Krise rauskommen“, sagt Klingen. Immerhin sei es im zweiten Lockdown gelungen, die Industrie anders als im Frühjahr am Laufen zu halten. Und auch die Gesellschaft habe gelernt, besser mit dem Virus zu leben. Für das laufende Jahr rechnet Klingen aber „mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Saarland von rund zehn Prozent“. Für Deutschland erwartet das Bundeswirtschaftsministerium einen Einbruch von „nur“ 5,5 Prozent.

Große Hoffnungen setzen Dornseifer und Klingen auch auf die Ankündigung einer Investitions-Offensive für die kommenden Jahre durch die Landesregierung, die aus heutiger Sicht mit einer Milliarde Euro veranschlagt sei. „Entscheidend ist, dass öffentliche Leitinvestitionen in Bereichen getätigt werden, in denen sie hohe Innovationseffekte auslösen, also im Umfeld der Saar-Hochschulen und der Forschungseinrichtungen“, betont Dornseifer. „Das Beispiel des Cispa Innovation Campus in St. Ingbert ist ein erster vielversprechender Schritt in diese Richtung.“ Er sieht es als dringend notwendig an, in die Verbesserung der Infrastruktur zu investieren: vom Straßenbau über die Renovierung von Schulen und Universitäts-Gebäuden bis hin zum möglichst schnellen flächendeckenden Ausbau des Breitbandnetzes.