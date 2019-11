IHK-Branchenforum : Gegen Fachkräftemangel in der Gastronomie

Saarbrücken Ideen sammeln, wie sie Mitarbeiter gewinnen und an sich binden, können Unternehmen aus Hotellerie- und Gastronomie bei Vorträgen und an Infoständen beim Branchenforum Tourismus in der IHK Saarbrücken am Montag, 25. November.

