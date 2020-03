Keine Nachholpflicht : IHK streicht Azubi-Zwischenprüfungen ersatzlos

Saarbrücken Die Azubi-Zwischenprüfungen für das Frühjahr 2020 entfallen ersatzlos. Für die rund 800 betroffenen Prüflinge besteht keine Nachholpflicht. Darauf hätten sich die zuständigen Gremien verständigt, teilte die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes am Mittwoch mit.

Für die vor wenigen Tagen ebenfalls abgesagten Abschlussprüfungen hingegen werden neue Termine bekannt geben, sobald sich die Risikoeinschätzung rund um das Coronavirus wieder verbessert hat.Die Zwischenprüfung soll den Auszubildenden wie auch den Ausbildenden in den Betrieben zur Mitte der Berufsausbildung in erster Linie eine Rückmeldung über den Leistungsstand geben. Anders als bei der Abschlussprüfung ergeben sich aus den Ergebnissen der Zwischenprüfung jedoch keine Folgen für das Bestehen des Berufsabschlusses. Sie fließt als Prüfungsleistung nicht in das Endergebnis der Abschlussnote ein.