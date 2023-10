Nach Belegschaftsversammlungen Drohender Stellenabbau bei Michelin in Homburg – Gewerkschaft IGBCE kündigt Widerstand an

Homburg · Michelin will sich wohl aus der Produktion von Lkw-Reifen in Deutschland zurückziehen. Das meldet die Gewerkschaft IGBCE nach Belegschaftsversammlungen beim Hersteller. Neben Homburg soll dies massive Auswirkungen auch auf das Werk in Trier haben.

21.10.2023, 19:27 Uhr

Beschäftigten bei Michelin droht nach IGBCE-Angaben ein massiver Stellenabbau. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck