IGBCE-Warnung Bei Michelin in Homburg droht massiver Stellenabbau

Update | Homburg · Michelin will sich wohl aus der Produktion von Lkw-Reifen in Deutschland zurückziehen. Das meldet die Gewerkschaft IGBCE nach Belegschaftsversammlungen beim Hersteller. Neben Homburg soll dies massive Auswirkungen auch auf das Werk in Trier haben. Mittlerweile gibt es Informationen aus dem Konzern.

23.10.2023, 11:36 Uhr

Beschäftigten bei Michelin droht nach IGBCE-Angaben ein massiver Stellenabbau. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck