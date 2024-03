„Jetzt ist die Zeit des Umbruchs und der Investitionen“ Zukunft von Bosch, Thyssenkrupp, Schaeffler und ZF im Saarland nicht sicher: IG Metall fordert mehr Tempo in Industriepolitik

Die IG Metall hat Zweifel daran, ob sich die geplante Wasserstoff-Strategie im Saarland so umsetzen lässt wie geplant. Das bisher an den Tag gelegte Tempo lasse daran zweifeln, kritisiert Peter Vollmar, erster Bevollmächtigter der IG Metall Homburg-Saarpfalz. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz aller vier saarländischen Geschäftsstellen zur künftigen Industriepolitik in der Region kritisierte Vollmar, selbst notwendige kleine Schritte blieben bisher aus. „Die Landesregierung muss vor allem ihre Wasserstoff-Zusagen umsetzen: die Wasserstoff-Tankstelle in Homburg und die Ringleitung, mit der verschiedene Unternehmen im Raum Homburg überhaupt mit Wasserstoff versorgt werden. So können die Unternehmen zugleich testen, was alles mit Wasserstoff möglich ist. All die Maßnahmen lassen aber schon lange auf sich warten. Die Bagger müssen endlich losrollen.“