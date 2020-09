Kostenpflichtiger Inhalt: „Große Sorgen um Zukunft des Werks“ : IG Metall fordert klare Ansagen für Standort Saarlouis

Die Fordwerke Saarlouis mit seinen Zulieferfirmen im benachbarten Supplierpark aus der Vogelperspektive. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Die IG Metall erhöht den Druck auf die Ford-Unternehmensspitze in Köln und Detroit. Anlässlich des Besuchs von IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Mittwoch im Werk Saarlouis forderte dessen Betriebsratschef Markus Thal endlich verbindliche Ansagen des obersten Managements, welche Fahrzeuge nach dem Jahr 2024 an der Saar gebaut werden sollen.