Erneuter Aufruf der IG Metall Warnstreik bei Zulieferer legt Produktion bei Ford in Saarlouis lahm

Die Beschäftigten beim Logistik-Unternehmen Rhenus LMS lassen nicht locker. So haben sie am Donnerstag, 1. Februar, erneut ihre Arbeit niedergelegt. Zum Streik im Industriepark rund um den Automobilbauer Ford in Saarlouis hatte die Industrie-Gewerkschaft (IG) Metall aufgerufen. Und das recht kurzfristig, wie deren 2. Bevollmächtigter Ralf Cavelius der SZ berichtet.