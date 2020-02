Delegiertenversammlung der IG Metall Völklingen : Schicksalsjahr für Ford Saarlouis

8000 Arbeitsplätze hängen laut IG Metall am Ford-Werk in Saarlouis – davon 5000 im Werk selbst und 3000 bei den Zulieferern. In diesem Jahr soll entschieden werden, ob das Werk auch nach 2025 bestehen bleibt. Foto: rup/Rolf Ruppenthal 66787 Wadgasse

Völklingen Die Zukunft des Montagewerks und die Krise der Stahlbranche waren Themen der Delegiertenversammlung der IG Metall Völklingen.

Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) versprach in ihrem Grußwort, „dass die Landesregierung alles in die Waagschale werfen wird, was dazu dient, das Werk zu erhalten“. Die Belegschaft sei bereits in Vorleistung getreten. Denn der Abbau von 1600 Arbeitsplätzen sei relativ geräuschlos über die Bühne gegangen. „Jetzt erwarten wir von Ford eine Gegenleistung.“ Thal kritisierte, dass sich die Landespolitik in Reden zwar solidarisch zeigt, doch wenn es darum geht, die Behörden mit Fahrzeugen auszustatten, „finden wir selten Autos der Marke Ford“. Dies sei beispielsweise in Nordrhein-Westfalen anders, wo mit Köln das zweite deutsche Ford-Werk seinen Sitz hat.