IG-Metall-Aufruf Kein Sozialvertrag bei Ford-Zulieferer – ab jetzt unbefristeter Streik in Saarlouis

Die Ergebnisse der Urabstimmungen unter den Gewerkschaftern in allen fünf betroffenen Unternehmen sind eindeutig: Eine überragende Mehrheit hat sich für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Den setzt die Industrie-Gewerkschaft (IG) Metall jetzt auch um. Damit wird bei Ford-Zulieferern in Saarlouis ab sofort nicht mehr gearbeitet – was sich auch auf den Betrieb beim Automobilbauer auswirken dürfte.