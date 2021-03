Keine Einigung in Sicht : Die IG Metall stellt sich auf eine lange Tarifrunde ein

Die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie fordern vier Prozent mehr Geld. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Saarbrücken Saar-Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie sehen auch nach den Warnstreiks keinen Raum für Lohnerhöhungen 2021.

Die IG Metall an der Saar sieht durch die Warnstreiks in zahlreichen großen Betrieben der Region erste Erfolge in der Tarifrunde für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie. Patrick Selzer, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Saarbrücken, verweist auf eine „sehr hohe Beteiligung. Diese zeigt, dass wir mit unseren Vorstellungen, die wir zuvor mit den Mitgliedern besprochen haben, die Gemütslage der Beschäftigten in den Betrieben treffen.“ Nach Streiks unter anderem bei ZF, Schaeffler und Thyssen-Krupp in der vergangenen Woche waren am gestrigen Montag die Beschäftigten von Ford-Saarlouis zum Warnstreik aufgerufen.

Allerdings rechnet Selzer noch mit einem längeren Tarifkonflikt bis hin zum Arbeitskampf. Das erste Signal habe gesessen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 12. März terminiert. Der Gewerkschafter sieht bei den Arbeitgebern derzeit ein Problem, das den Konflikt erschwere. Man habe es auf der einen Seite mit Unternehmen zu tun deren Geschäfte gut laufen inklusive Umsatzanstieg und entsprechender Auftragslage. Dazu gehörten Betriebe wie ZF. Auf der anderen Seite sehe man Unternehmen, die wegen Lieferengpässen etwa durch fehlende Halbleiter auf Kurzarbeit und einen vorübergehenden Produktionsstopp umstellen mussten. Auf deren Chefetagen wachse der Druck wohl „erst so richtig, wenn die Produktion wieder hochläuft und die Beschäftigten vor Ort gebraucht werden“. Ein längerer Tarifkonflikt schade beiden Seiten. Deshalb appelliert der Gewerkschafter an die Arbeitgeber, in der kommenden Gesprächsrunde ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Eine Nullrunde sei nicht verhandelbar. Zugleich stellt Selzer klar, dass es sich mit den von der IG Metall geforderten vier Prozent nicht um eine reine Entgelterhöhung handele, sondern um ein Volumen, mit dem man zugleich eine Tariferhöhung realisieren und eine Beschäftigungssicherung stemmen könne in Betrieben mit einer besonders angespannten Lage. Dies könne zum Beispiel eine Absenkung der Arbeitszeit mit einem Teil-Lohnausgleich sein.