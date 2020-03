Tarifrunde in Metall- und Elektroindustrie startet am Freitag : IG Metall pocht auf Mitbestimmung

Jörg Köhlinger, Chef des IG Metall-Bezirks Mitte, war bereits 2018 zu Gast in der Redaktion. Die aktuelle Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie könnte seiner Ansicht nach ohne Warnstreiks verlaufen. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Angesichts der Umbrüche in der Metallbranche setzt Bezirkschef Köhlinger in der aktuellen Tarifrunde auf betriebliche Zukunftstarifverträge.

Die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie geht am Freitag, 13. März, richtig los. Dann folgt auf Sondierungsgespräche erstmals im Bezirk Mitte, der neben Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz auch das Saarland umfasst, eine echte Verhandlung. Harte Auseinandersetzungen sind zu erwarten, obwohl das Gewerkschaftsangebot eines „Moratoriums für einen fairen Wandel“, also eines Stillhalteabkommens, auf den ersten Blick wenig Zündstoff zu verbergen scheint.

Das Stillhalteabkommen hat aber offenkundig nichts damit zu tun, den Arbeitgebern von vornherein entgegenzukommen und Lohnforderungen herunterzufahren. „Wir verzichten auf eine bezifferte Entgeltforderung, wir verzichten nicht auf Entgelt“, sagt IG-Metall-Bezirksleiter Jörg Köhlinger im SZ-Gespräch. Er bekräftigt die Forderung nach einem Lohnplus zur Steigerung der Kaufkraft. Kernanliegen ist aber etwas anderes. Die IG Metall drängt angesichts der Umbrüche in der ganzen Branche auf sogenannte betriebliche Zukunftstarifverträge, Regelungen, die es Betriebsräten und Gewerkschaft ermöglichen, frühzeitig bei strategischen Entscheidungen in Unternehmen mitzureden. Durch den Umstieg der Autoindustrie auf Elektroantriebe und durch die Digitalisierung steht die Metall- und Elektroindustrie unter hohem Veränderungsdruck. Ziel sei angesichts dieser Transformation, Beschäftigung und Standorte zu sichern. „Bei den Herausforderungen, die vor uns liegen, können wir das nicht allein der Arbeitgeberseite überlassen“, sagt Köhlinger.

Deshalb die Forderung nach betrieblichen Zukunftstarifverträgen. „Wenn wir das vor Ostern hinkriegen, können wir ein Verhandlungsergebnis ohne Warnstreiks erleben“, stellt Köhlinger in Aussicht. „Das ist unkonventionell.“ In der Vergangenheit waren Tarifrunden immer von Warnstreiks begleitet. Viel Zeit bleibt aber nicht. Die Gewerkschaft macht in diesem Punkt Druck. Ende März oder Anfang April wolle die IG Metall Zwischenbilanz der Verhandlungen ziehen. Lassen sich die Arbeitgeber nicht auf diese Zukunftstarifverträge ein, „legen wir den Hebel um und gehen den klassischen Weg“, sagt Köhlinger: also eine bezifferte Entgeltforderung und womöglich Warnstreiks. Die Höhe der möglichen Lohnforderung ist noch offen. In einem Gewerkschaftspapier ist aber von einem „Gesamtverteilungsvolumen von vier bis fünf Prozent“ die Rede. Aber auch dann wolle die IG Metall die beschäftigungspolitischen Ziele nicht aufgeben.

Ob ein schneller Abschluss gelingt, ist offen. In den Sondierungsgesprächen seien zum Beispiel bei den Arbeitgebern die Warnlampen angegangen, als es um die Verpflichtung der Betriebe ging, die Mitarbeiter bei den Fragen zu Produkten und Märkten der Zukunft, zu Investitionen und Standorten einzubinden, sagt Köhlinger. Die Unternehmen pochten darauf, bei den strategischen Weichenstellungen für die Zukunft Herren im eigenen Haus bleiben zu wollen. Köhlinger verweist darauf, dass die Arbeitgeber mit der Mitbestimmung gut gefahren seien. Zum Beispiel beim Kranbauer Terex, inzwischen Tadano Demag, den es heute in Zweibrücken nicht mehr gäbe, wenn nicht IG Metall und Betriebsräte ein Zukunftskonzept vorgeschlagen hätten. „Das ist genau der Weg, den wir gehen müssen. Ich verstehe manchmal die Reflexe der Arbeitgeber nicht so ganz“, sagt Köhlinger. „Wir müssen die vorhandenen Mitbestimmungsrechte stark nutzen und ausweiten, wenn wir die Herausforderungen durch die Transformation bestehen wollen. Die Krise 2008/2009 hat doch eindeutig gezeigt, dass die Mitbestimmung einen Wettbewerbsvorteil darstellt.“ Die Stärkung der Mitbestimmung ist dem Gewerkschafter umso wichtiger angesichts einer Untersuchung der IG Metall zu dem Stand der Transformation in Unternehmen. Demnach „gibt es in etwa der Hälfte der Unternehmen keine Strategie zur Bewältigung der Herausforderungen durch den Strukturwandel“.