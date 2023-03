Demo in Dillingen „Das ist einfach viel zu spät“ – IG Metall macht im Saarland Druck auf Habeck

Im internationalen Vergleich hat Deutschland mitunter den teuersten Strompreis. Das macht vor allem den energieintensiven Industrien wie der Stahlindustrie zu schaffen. Die IG Metall hat deshalb zu einem bundesweiten Aktionstag „Industriestrompreis – Jetzt!“ aufgerufen. Am Dienstag wird es eine Demo in Dillingen und am Donnerstag eine Kundgebung der IG Metall in Völklingen geben. In Dillingen wird auch der Bezirksleiter-Mitte, Jörg Köhlinger, erwartet, der außerdem in den Aufsichtsräten von Dillinger, Saarstahl und der Stahlholding sitzt. Mit Köhlinger haben wir gesprochen.