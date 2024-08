IG-Metall spricht von Auftragsflaute Maschinenbauer Hydac-Fluidtechnik in Sulzbach droht Kurzarbeit

Der Maschinenbau hat es zurzeit schwer. Es mangelt an Aufträgen auf dem Weltmarkt. Damit kommt auch auf das Saarland erneut eine schlechte Nachricht zu. Demnach trifft die Flaute ein Unternehmen des Maschinenbauers Hydac in Sulzbach. Entsprechende Informationen der Saarbrücker Zeitung bestätigt Thorsten Dellmann. Er ist der Zweite Bevollmächtigte der Industriegewerkschaft (IG) Metall in Saarbrücken.