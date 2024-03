Mitgliederanzahl konnte gleich bleiben IG Metall fordert: Weg mit der Schuldenbremse für klimaneutrale Industrie

„Weg mit der Schuldenbremse“, das forderte der 1. Bevollmächtigte der IG Metall-Verwaltungsstelle Saarbrücken, Patrick Selzer, anlässlich der Delegiertenversammlung seiner Organisation am Samstag in Kirkel. „Es reicht nicht, Vorgaben für eine klimaneutrale Industrie festzulegen. Damit diese Ziele erreicht werden können, müssen die Unternehmen bei der Transformation auch unterstützt werden“, rief er den Delegierten zu. „Daher sind staatliche Investitionen erforderlich, um Arbeitsplätze zu erhalten und eine weitere gesellschaftliche Spaltung zu vermeiden. Das stoische Festhalten an der Schuldenbremse ist das falsche Signal.“