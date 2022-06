Betriebsräte-Kongress in Kirkel : Mitspracherecht von Betriebsräten bei Firmenentscheidungen gefordert

Christiane Benner, zweite Vorsitzende der IG Metall. Foto: picture alliance / dpa/Alexander Heinl

Kirkel Die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Betriebsräte in unternehmensstrategischen Fragen „müssen erheblich erweitert werden“. Das forderten Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, und Jörg Caspar, Erster Bevollmächtigter der Verwaltungsstelle Neunkirchen, in einem Gespräch mit unserer Zeitung am Rande eines Betriebsräte-Kongresses in Kirkel.

Von Lothar Warscheid

Konkret will Benner erreichen, dass das Vorschlags- und Beratungsrecht der Betriebsräte „zu einem Mitbestimmungsrecht ausgeweitet wird“. Dies habe zur Folge, dass eine Betriebsschließung – wie jetzt bei Ford in Saarlouis – ohne Zustimmung der Arbeitnehmervertreter nicht ohne weiteres möglich ist. „Wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht einigen, muss zwingend eine Schlichtungsstelle eingerichtet werden“, fordert Benner. Dies könne am Ende zwar Schließungen nicht verhindern, „aber es zwingt beide Seiten, sich schon während des Entscheidungsprozesses intensiver mit möglichen Alternativen zu beschäftigten“. Dass die Betriebsinhaber „sich nonchalant die Argumente der Arbeitnehmer anhören, am Ende aber doch ihre vorher feststehende Entscheidung durchdrücken, wird durch eine Schlichtung mit Einigungszwang spürbar erschwert.“

Dass den Betriebsräten künftig ein stärkeres Mitspracherecht in strategischen Fragen eingeräumt wird, sei auch wirtschaftspolitisch wünschenswert. „In den kommenden vier Jahren kommt es in der deutschen Industrie zu zahlreichen Umbrüchen. Es wird sich spätestens dann entscheiden, welche Industrie wir in Zukunft haben“, ist Benner überzeugt. Digitalisierung, Dekarbonisierung (weg von Öl oder Gas als Energieträger), Nachhaltigkeit und angespannte Lieferketten „werden den Unternehmen alles abverlangen“. Diese Transformationsaufgabe „kann nur gelingen, wenn die Betriebsräte ihre Erfahrungen einbringen und sich gemeinsam mit der Unternehmensleitung auf eine aussichtsreichen Strategie einigen.“ Dies müsse schnell geschehen und nicht, wenn der Prozess schon angelaufen ist. „Wir müssen vor die Welle kommen“, so Benner. „Wenn die Geschäftsleitung zu zögerlich ist, müssen die Betriebsräte die Möglichkeit haben, Veränderungen, die ihnen nötig erscheinen, aktiv einzufordern und mitzugestalten“.

Eine konkrete Aufgabe der Betriebsräte bei diesem Transformationsprozess könnte sein, die Weiterbildung der Arbeitnehmer zu organisieren, die vom Wandel betroffen sein könnten. „Das Beste wären hierbei innerbetriebliche Lösungen, weil die Beschäftigten ihren Lebensstandard halten und allen ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können“, sagte Caspar.

Vor allem in der Automobilindustrie sehen beide Druck im Kessel. Unternehmen, die heute noch Komponenten für Verbrenner-Autos herstellen, „müssen sich gemeinsam mit ihren Betriebsräten überlegen, in welchen Geschäftsfelder sie sich engagieren können, um auch in Zukunft noch Arbeit zu haben“, so Benner. Dies sei auch eine industriepolitische Aufgabe, weil die Politik Ansiedlungs-Anreize setzen müsse, was auch neue Arbeitsplätze bringt. Benner nannte als Beispiele neue Halbleiter- oder Batterie-Fabriken in Deutschland, um die Abhängigkeit vom Ausland zu verringern. Sollte die Transformation mit öffentlichen Geldern unterstützt werden, „benötigen die Branchen die nötige Verlässlichkeit“, betonte Caspar.

Eine gemeinsame, zwischen Arbeitgebern und Betriebsräten abgestimmte Unternehmensstrategie „fördert auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter und mindert ihre Zukunftsangst“, meint Benner. „Wenn die Leute wissen, wohin die Reise geht, sind sie auch bereit, sich auf neue Anforderungen einzulassen.“

Dass Anregungen der Betriebsräte und Gewerkschaften durchaus Sinn machen, zeigten beide am Beispiel Homeoffice auf. Schon 2018 habe die IG Metall einen Tarifvertrag vorgelegt, der das Arbeiten von zu Hause regeln sollte. „Das Interesse der Geschäftsführungen an dem Thema hielt sich in Grenzen“, erinnert sich Benner. „Als die Corona-Pandemie Anfang 2020 ausbrach, änderte sich dies schlagartig und wir konnten dank unseres Tarifvertrags schnell Homeoffice-Lösungen durchsetzen, die auch die Rechte der Arbeitnehmer berücksichtigten.“