Tarifverhandlungen starten im Februar IG Metall fordert 32-Stunden-Woche für Stahlindustrie im Saarland

Die Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) fordert für die Beschäftigten der Stahlindustrie im Saarland 8,5 Prozent mehr Gehalt bei einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten. Zudem will die Gewerkschaft über den Einstieg in eine verkürzte Wochenarbeitszeit auf 32 Stunden und über die Verlängerung der Altersteilzeit verhandeln. Das teilt IG Metall Bezirk Mitte am Mittwoch mit.