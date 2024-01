Gewerkschaft steht für Demokratie und Menschenrechte ein IG-Metall erkennt keinen Rechtsruck in Saar-Industrie

Rund 25 000 Menschen sind in den vergangenen Wochen in Saarbrücken auf die Straße gegangen, um gegen die AfD zu demonstrieren. Viele von ihnen hoben selbst gebastelte, bunte Schilder in die Höhe, Regenbogen- und Europaflaggen wehten im Wind. Doch nicht nur Privatleute, sondern auch Organisationen, Parteien und Gewerkschaften haben sich an den Demos beteiligt, Flaggen, Banner und somit Präsenz gezeigt. So auch die IG Metall.