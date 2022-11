Tausende bei Kundgebung erwartet : Massive Warnstreiks der IG Metall am Donnerstag in Saarbrücken – größere Staus drohen

An diesem Donnerstag mobilisiert die IG Metall im Saarland die Beschäftigten zahlreicher Betriebe zur Teilnahme an Warnstreiks und einem Demozug in die Saarbrücker Innenstadt. Foto: dpa/Heiko Becker

Update Saarbrücken Mit 3500 bis 4000 Teilnehmern rechnet die IG Metall bei ihrem großen Aktionstag am Donnerstag in Saarbrücken. Damit will sie den Druck auf die vierte Lohn-Verhandlungsrunde für die rund 39 000 Beschäftigte in der Region erhöhen.