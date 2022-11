Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie : Heute Tausende zu Kundgebung in Saarbrücken erwartet – größere Staus drohen

An diesem Donnerstag mobilisiert die IG Metall im Saarland die Beschäftigten zahlreicher Betriebe zur Teilnahme an Warnstreiks und einem Demozug in die Saarbrücker Innenstadt. Foto: dpa/Heiko Becker

Update Saarbrücken Mit 3500 bis 4000 Teilnehmern rechnet die IG Metall bei ihrem großen Aktionstag am heutigen Donnerstag in Saarbrücken. Damit will sie den Druck auf die vierte Lohn-Verhandlungsrunde für die rund 39 000 Beschäftigte in der Region erhöhen.

Vor der vierten Verhandlungsrunde für die rund 39 000 Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie im Saarland erhöht die IG Metall mit einem Aktionstag am heutigen Donnerstag, 10. November, massiv den Druck auf die Arbeitgeber. Patrick Selzer, erster Bevollmächtigter der IG Metall Saarbrücken spricht von einer „der größten Aktionen seit Beginn von Corona“.

Geplant ist demnach ein Demonstrationszug ab 10 Uhr von der Saarlandhalle in die Innenstadt und zum Verhandlungslokal im Intercity-Hotel gegenüber der Congresshalle. Selzer rechnet nach ersten Schätzungen mit zwischen 3500 und 4000 Teilnehmern. Aufgerufen zur Teilnahme sind nahezu alle organisierten Betriebe der IG Metall innerhalb des Saarlandes. Zusätzlich erwartet werden Delegationen aus Rheinland-Pfalz und Hessen, da für den Bezirk Mitte, zu dem auch das Saarland gehört, zentral in Saarbrücken verhandelt wird.

Selzer weist darauf hin, dass es während der Aktion insbesondere zur Mittagszeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt kommen wird, besonders im Bereich des Ludwigsbergkreisels, da die Teilnehmer des Demonstrationszuges zu Beginn und zum Ende der Veranstaltung diesen Bereich passieren werden. Selzer erwartet einen besonders hohen Mobilisierungsgrad, da die Arbeitgeber bisher keinerlei erkennbaren Willen zu einem verhandlungsfähigen Angebot gezeigt hätten.

„Die Leute lassen sich keinen Knopf an den Backen nähen. Die bisher angebotene Einmalzahlung von 3000 Euro mit einer Laufzeit von 30 Monaten entspricht der gegenwärtigen Situation überhaupt nicht. Wir brauchen auch eine lineare, strukturelle Erhöhung von acht Prozent für zwölf Monate, die zugleich in den Folgejahren wirkt und auch die Entwicklung der Inflation widerspiegelt“, betont Selzer.

Drei Verhandlungsrunden bringen nichts Greifbares

Die bisherigen drei Verhandlungsrunden hätten nichts Greifbares gebracht. „Ich habe auch keine große Hoffnung, dass wir zu einem schnellen Ergebnis kommen“, sagt Selzer. Wenn man einen schnellen Abschluss will, wie es die Arbeitgeber zum Ausdruck gebracht hätten, dann müsse man auch auf seinen Verhandlungspartner zugehen mit einem Angebot, über das man ernsthaft verhandeln könne.

„Die Arbeitgeber können sich warm anziehen. Wir werden und bei dem großen Aktionstag am Donnerstag Gehör verschaffen“, kündigt Selzer an. „Die Leute sind nicht dumm. Die wissen ganz genau, um was es jetzt geht“, sagt Selzer.

Höhere Eskalationsstufe droht nächste Woche

Sollte am Donnerstag etwas Verhandelbares auf dem Tisch liegen, könne man den Konflikt schnell beenden. Zudem beobachtet die IG Metall weitere Verhandlungen in anderen Bezirken, die bis zum Wochenende andauern. Ohne Annäherung werde man Ende nächster Woche die nächste Eskalationsstufe betreten.