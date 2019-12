Umfrage des Ifo-Instituts : Saarland besonders von Kurzarbeit betroffen

Die Metallbranche ist besonders von Kurzarbeit betroffen. Saarstahl fährt seit September Kurzarbeit. Auch Dillinger hat angekündigt im neuen Jahr Stunden runterzufahren. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Saarbrücken/München Der Anteil der Industriefirmen, die Kurzarbeit fahren, hat im Dezember den höchsten Stand seit 2010 erreicht. Er lag der neusten Umfrage des Ifo-Institus zufolge bei 8,4 Prozent. Außerdem würden immer mehr Firmen damit rechnen, in den kommenden drei Monaten in Kurzarbeit zu gehen (15,3 Prozent), vor allem in der Metallbranche.

Besonders betroffen sind der Umfrage zufolge das Saarland, Rheinland-Pfalz und Bayern.