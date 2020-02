IAB-Studie : Studie: Im Saarland werden Arbeitskräfte knapp

Saarbrücken Der Mangel an Arbeitskräften wird einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge in den nächsten 20 Jahren den Arbeitsmarkt in Deutschland definieren. Während in Süddeutschland und den Stadtstaaten Berlin und Hamburg weiter ein Wachstum der Beschäftigung zu verzeichnen sei, werde es vor allem in Ostdeutschland und dem Saarland wegen der schrumpfenden Bevölkerung zu Engpässen kommen – und damit letztlich auch zu wirtschaftlichen Problemen.



